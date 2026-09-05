Erzincan'da besicilikte dönüşüm: Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB ile modern üretim hedefi

projenin amacı ve kapsamı:

Erzincan'da hayvancılık sektörünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (Besi OSB), üretimin modernleştirilmesi ve bölge üreticilerine daha sağlam bir altyapı sunulması hedefiyle planlandı. Proje, kentteki hayvancılık potansiyelinin sürdürülebilir bir üretim modeline dönüştürülmesini amaçlıyor.

tarım ve sanayinin entegrasyonu:

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yürütülen proje, tarım ve hayvancılığın sanayiyle bütünleştirilmesini sağlayarak üreticilerin emeğinin değerini artırmayı amaçlıyor. Besi OSB çatısı altında ortak altyapı, modern bakım ve besleme uygulamaları ile verimlilik artışı sağlanması planlanıyor.

beklenen etkiler ve istihdam:

Projenin tamamlanmasıyla Erzincan’ın hayvancılık üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, kent ekonomisine katkı sağlanması ve istihdam imkanlarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca sürdürülebilir bir üretim ekosistemi oluşturularak uzun vadeli rekabet gücü ve bölgesel kalkınma sağlanması bekleniyor.

ERZİNCAN’DA TARIMA DAYALI İHTİSAS BESİ OSB İLE HAYVANCILIKTA MODERN ÜRETİM HEDEFLENİYOR