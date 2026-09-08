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Çal'da besihaneye kundaklama: şüpheli güvenlik kamerasında

Denizli'nin Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde Hasan Tosun'a ait besihanedeki samanlar kundaklandı; itfaiye müdahale edip yangını söndürdü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çal'da besihaneye kundaklama: şüpheli güvenlik kamerasında

Besihanedeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesi'nde bulunan bir besihanede, Hasan Tosun'a ait samanlar kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olayı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangının besihaneye ve çevredeki alanlara sıçramasını engelledi.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

Bölgeye intikal eden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma personeli, kısa süre içinde yangına müdahale etti. İtfaiyenin hızlı çalışması sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü ve can kaybı veya geniş çaplı zarar oluşmasının önüne geçildi.

Görüntüler delil niteliğinde:

Besihanede bulunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, şüphelinin samanları ateşe verdikten sonra olay yerinden ayrıldığı anlar yer alıyor. Jandarma ekipleri söz konusu kamera kayıtlarını incelemeye aldı; görüntüler üzerinden şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayda şu ana kadar herhangi bir gözaltı veya adli işlem bilgisi paylaşılmadı. Yetkililer, güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda soruşturmayı sürdürüyor. Besihanenin sahibi Hasan Tosun ile görüşme veya olayın nedeni hakkında yeni açıklama henüz yapılmadı.

Vatandaşlar, benzer olayların önüne geçilmesi için şüpheli hareketlerin yetkililere bildirilmesi çağrısında bulunuldu. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmanın kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE BİR BESİHANEDEKİ SAMANLAR KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ TARAFINDAN KUNDAKLANDI....

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE BİR BESİHANEDEKİ SAMANLAR KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ TARAFINDAN KUNDAKLANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ. KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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