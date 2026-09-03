Sivas’ın tarımını modern fuarlarla ekonomiye dönüştürme hedefi

Sivas tarım fuarında talepler ve tespitler:

STSO başkan adayı Mustafa Eken, Sivas tarım fuarını ziyaret ederek üretici, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Fuar alanındaki stantları tek tek gezip firmaların temsilcileri ve üreticilerle görüşen Eken, ilin geniş tarım arazileri, güçlü hayvancılık altyapısı ve üretim kapasitesine dikkat çekti. Bu potansiyelin ticarete ve kent ekonomisine daha fazla yansıtılması gerektiğini vurguladı.

modern fuar alanı ihtiyacı:

Eken, fuarların üretici, tüccar, sanayici ve tüketiciyi aynı çatı altında buluşturarak şehir ekonomisine hareket kazandırdığını belirtti ve Sivas’ın kalıcı, modern bir fuar alanına kavuşması gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Adem Uzun tarafından duyurulan projenin ihalesinin 2027 başında yapılacağını ve 2028 yılından itibaren organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başlayacağının aktarıldığını anımsatan Eken, bu adımı şehrin gelişimi için önemli bulduğunu ifade etti.

sorumluluk alma ve oda planları:

Eken, fuar alanı konusunun kurumlar üstü bir şehir meselesi olduğunun altını çizdi ve belediyenin projeyi hayata geçirememesi durumunda sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Seçilmesi halinde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olarak şehre bir fuar alanı kazandırmak için çalışacaklarını söyledi. Ayrıca, odamıza yeni ve modern bir hizmet binası kazandırma planlarının bulunduğunu, bu yerleşkenin içinde fuar alanına da yer verecek şekilde planlama yaptıklarını paylaştı.

Eken, fuar alanlarının yalnızca dönemsel etkinlikler için değil, farklı sektörlerin yıl boyunca organizasyon düzenleyebileceği bir merkez olarak tasarlanmasının önemine değindi. Üreticilerin, esnafın ve tüccarın kendi fuarlarını güvenle düzenleyip yeni müşteriler ve pazarlarla buluşmasının, istihdam ve katma değer yaratma açısından belirleyici olacağını söyledi ve "esnafımız ve tüccarımız üretsin, biz önünü açalım" anlayışını yineledi.

Genel değerlendirmesinde Eken, Sivas’ın sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyelinin daha etkin kullanılması için altyapı ve organizasyon kapasitesinin artırılmasının gerekli olduğunu; modern fuar alanı ve oda girişimleriyle bu hedefe katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

STSO BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN, SİVAS 11. TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI’NI ZİYARET ETTİ.