Karacabey’e altyapıdan ulaşıma kapsamlı büyükşehir yatırımı

Bursa büyükşehir yetkilileri Karacabey’de inceleme yaptı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve belediye bürokratları, Karacabey ilçesinde tamamlanan ve yapımı süren yatırım alanlarını yerinde denetledi. Program muhtarlarla yapılan toplantıyla başladı; ardından ilçe genelinde ulaşım ve altyapı projelerinin saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Harmanlı Mahallesi’nde yeni köprü çalışması:

Başkan Vekili Biba’nın ilk durağı Harmanlı Mahallesi oldu. Çapraz Çay Deresi üzerinde başlatılan yeni köprü inşaatı saha ekiplerinden dinlendi. Eski köprünün can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yıkım çalışmaları sürüyor; aynı zamanda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri yeni köprünün yapım hazırlıklarını yürütüyor. Biba, projenin ulaşım güvenliğine katkısına dikkat çekerek, "Köprümüzü bölgenin ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve uzun yıllar hizmet verecek şekilde inşa edeceğiz" dedi.

Bayramdere’de 218,5 milyon liralık altyapı yatırımı:

İncelemelerin ikinci ayağında Biba, Bayramdere Mahallesi Yeniköy Mevkii'ndeki kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı yenileme çalışmalarını yerinde gördü. Proje kapsamında yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile kanalizasyon kolektör ve şebeke hatları inşa edilecek. Biba, yapılan açıklamada yaklaşık 218,5 milyon liralık yatırımla yeni imar bölgesi ile Yeniköy’deki mevcut yerleşim alanlarının kanalizasyon hatlarının Bayramdere Atıksu Arıtma Tesisi'ne aktarılacağını, böylece bölgenin altyapı kapasitesinin güçleneceğini ve Karacabey’in gelişimine katkı sağlanacağını belirtti.

Orman içi çevre yolunda genişletme ve düzenleme:

Ulaşım altyapısı çalışmaları kapsamında ilçe içindeki yol yenileme faaliyetleri de denetlendi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan Orman İçi Çevre Yolu genişletme çalışmalarıyla çevre yolu niteliğindeki güzergâh 1.900 metre uzunlukta ve 5,5 metre genişlikte yeniden düzenlendi. Büyükşehir ekipleri aynı bölgedeki parke taşı ve bordür uygulamalarını da tamamladı; bu çalışma için toplam 15 milyon 600 bin lira harcama yapıldı. Projenin, sahil yolundaki yoğunluğa alternatif olarak bölge trafiğini rahatlatması hedefleniyor.

Karakoca TOKİ bölgesine içme suyu hattı:

Program kapsamında Karakoca TOKİ bölgesinde yaşanan içme suyu sorununa yönelik adımlar da atıldı. Karakoca Mahallesi İçme Suyu İsale Hattı yapım işi için ihalenin onaylandığı ve sürecin başlatıldığı bildirildi. Projenin hayata geçirilmesiyle mahalledeki altyapı güçlendirilecek, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi hedeflenecek.

Başkan Vekili Biba ve ekiplerin saha ziyaretleri, ilçede eş zamanlı yürüyen ulaşım ve altyapı yatırımlarının koordineli şekilde ilerlediğini ortaya koydu; yetkililer projelerin tamamlanmasıyla Karacabey’in hem ulaşım hem de altyapı kapasitesinde önemli iyileşmeler olacağını vurguladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, KARACABEY İLÇESİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN VE İMALATI DEVAM EDEN YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ. BAŞKAN VEKİLİ BİBA, YATIRIMLARIN KARACABEY’İN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAĞINI VURGULADI.