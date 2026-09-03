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Eşel mobil uygulamasıyla akaryakıt vergisi esnafa nefes aldırmalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıttaki ÖTV yükünün maliyetleri artırdığını belirterek enflasyonla mücadelede eşel mobil sisteme acil geçiş istedi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Eşel mobil uygulamasıyla akaryakıt vergisi esnafa nefes aldırmalı

tesk'in çağrısı:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıttaki vergi kaynaklı artışların hem esnafın giderlerini hem de genel fiyat düzeyini yükselttiğini vurguladı. Palandöken, enflasyonla kalıcı mücadele hedefi için petrol fiyatı veya döviz kurundaki ani yükselişlerin pompa fiyatlarına tam yansımasını engelleyecek bir mekanizma olarak eşel mobil sistemine acilen geçilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, mevcut vergi artışlarının sektörlere yayılma riskine işaret ederek kısa vadede alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti. Akaryakıt maliyetindeki yükselişin taşımadan üretime, gıdadan hizmet sektörüne kadar geniş bir maliyet artışı zinciri oluşturduğunu belirtti.

akaryakıt fiyatlarındaki mevcut tablo ve öngörüler:

TESK Başkanı, 1 Eylül itibarıyla motorinin litre fiyatına KDV dahil 3 lira 60 kuruş artış yansıdığını hatırlattı. Mevcut kademeli takvime göre motorinde ÖTV’nin ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira olması öngörülüyor. Bu takvim doğrultusunda vergi yükünün artmaya devam etmesinin hem esnaf üzerindeki mali baskıyı artıracağı hem de hane halkının alım gücünü olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

önerilen çözümün beklenen etkileri:

Palandöken, eşel mobil sisteminin, ÖTV’nin düşürüldüğü ve vergi yükünün fiyat dalgalanmalarına göre dengelendiği bir mekanizma olduğunu belirtti. Bu düzenlemenin benimsendiği durumda, petrol veya dövizdeki ani sıçramaların akaryakıt pompa fiyatlarına tam yansımalarının önüne geçilerek maliyetlerin kontrollü yönetilebileceğini ifade etti.

Palandöken'in mesajı şu: vergi yükü makul seviyelere çekilerek esnaf ve vatandaşların üzerindeki baskı azaltılmalı; aksi halde akaryakıt kaynaklı maliyet artışları enflasyonu yeniden körükleme riski taşıyor. TESK, kısa vadede eşel mobil sistemine geçilmesini ve esnaf ile tüketicinin rahatlatılmasını talep ediyor.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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