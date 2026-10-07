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CamiKebir Mahallesi'nde motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Düzce'de saat 15.30'da E.Y.'nin kullandığı motosiklet devrildi; yaralı, ilk müdahale sonrası ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

CamiKebir Mahallesi'nde motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:

Kaza, saat 15.30 sıralarında CamiKebir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 34 KNU 540 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücünün durumu ve ilk müdahale:

Kazada sürücü yere savrularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale ve nakil:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce&#039;de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Düzce'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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