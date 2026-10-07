CamiKebir Mahallesi'nde motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:
Kaza, saat 15.30 sıralarında CamiKebir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 34 KNU 540 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücünün durumu ve ilk müdahale:
Kazada sürücü yere savrularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Müdahale ve nakil:
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düzce'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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