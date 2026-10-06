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Caminin toplumla buluşması: MESEM öğrencilerine cami ve sosyal hayat konferansı

Muğla İl Müftülüğü'nün Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda düzenlenen konferansta MESEM öğrencilerine camilerin toplumsal işlevi ve gençlerin rolü anlatıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Caminin toplumla buluşması: MESEM öğrencilerine cami ve sosyal hayat konferansı

Programın açılışı ve katılımcılar:

Muğla İl Müftülüğü tarafından 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencilerine yönelik "Cami ve Sosyal Hayat" konulu bir konferans düzenlendi. Etkinlik, Muğla İl Müftülüğü Din Hizmetleri Birimi tarafından organize edildi ve programa MESEM öğrencileri katıldı. Açılış, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ile yapıldı.

Konuşmada öne çıkan noktalar:

Konferansta konuşan Muğla İl Vaizi Cüneyt Çakır, camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte bir toplum merkezi olduğunu vurguladı. Çakır, camilerin tarih boyunca ilim, eğitim, irşat, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik ve toplumsal bütünleşme gibi işlevleri üstlendiğini öğrencilere aktardı ve bu rollerin günümüzde de sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Gençlerin rolü ve etkileşim:

Programda gençlerin sosyal hayattaki rolü ve camilerin toplumla bütünleşmedeki işlevi ele alındı. Öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıt verildi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu; etkinlik, katılımcılar arasında canlı bir diyalog ortamı şeklinde ilerledi.

Konferansın ardından okul idarecilerine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi. Muğla İl Müftülüğü yetkilileri, programa katkı sağlayan okul yönetimine ve etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftasının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

MUĞLA’DA MESEM ÖĞRENCİLERİNE &quot;CAMİ VE SOSYAL HAYAT&quot; KONFERANSI

MUĞLA’DA MESEM ÖĞRENCİLERİNE "CAMİ VE SOSYAL HAYAT" KONFERANSI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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