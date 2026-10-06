Başakşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Tekin, "Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi. O okulun formasını giyip okula gidiyor ve oradaki çocuklarımıza bıçakla saldırı düzenliyor. Ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik" dedi.

Saldırganın kimliği ve hareketleri

Bakan Tekin'in ifadelerine göre saldırgan, başka bir lisenin öğrencisi olarak belirtiliyor; söz konusu öğrencinin okul formasını giyerek okula geldiği ve bıçakla saldırı düzenlediği aktarıldı.

Olayın sonucu

Ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Başakşehir’deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik”