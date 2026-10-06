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Başakşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti

Yusuf Tekin, Başakşehir İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı saldırıda bir kız öğrencinin ağır yaralandığını ve bir öğrencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Başakşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Tekin, "Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi. O okulun formasını giyip okula gidiyor ve oradaki çocuklarımıza bıçakla saldırı düzenliyor. Ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik" dedi.

Saldırganın kimliği ve hareketleri

Bakan Tekin'in ifadelerine göre saldırgan, başka bir lisenin öğrencisi olarak belirtiliyor; söz konusu öğrencinin okul formasını giyerek okula geldiği ve bıçakla saldırı düzenlediği aktarıldı.

Olayın sonucu

Ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Başakşehir’deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Başakşehir’deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik”

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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