Talas'ta ekim meclisinde enerji, güvenlik ve bütçe gündemleri öne çıktı

Toplantı ve alınan kararların genel görünümü:

Talas Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Meclis Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy yönetiminde yapıldı. Toplantıda toplam 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı; birçok madde ilgili komisyonlara havale edildi ve ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik adımlar atıldı.

güvenlik düzenlemeleri ve çevre tedbirleri:

Mecliste, ilçe sınırları içinde yürütülen inşaat ve yıkım çalışmalarına ilişkin güvenlik standartlarının yükseltilmesine yönelik bir madde ele alındı. Buna göre, etrafın uygun ve güvenli şekilde kapatılması, yaya ve araç geçişlerinin güvenli hale getirilmesi, gerekli ikaz ve uyarı levhalarının bulundurularak gece görünürlüğünün sağlanması ve kamuya ait yol ile kaldırım alanlarının korunmasına yönelik uygulamaların standartlaştırılması konusu ilişkili komisyona havale edildi.

altyapı yatırımları ve enerji ihtiyacı:

İlçede artan enerji taleplerinin karşılanması amacıyla trafo merkezleri kurulmasına ilişkin bir madde gündeme geldi. Söz konusu madde kapsamında Kiçiköy Mahallesi, Harman Mahallesi ile Tablakaya Mahallesi'ndeki dört parkta trafo merkezinin kurulmasına yönelik çalışma komisyona gönderildi. Bu adım, mahallelerdeki elektrik arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir hazırlık olarak kayda geçti.

Ayrıca Afet İşleri Müdürlüğü bütçesindeki sınıflar arası bütçe aktarımı talebi mecliste kabul edildi. Bu karar, müdürlüğün öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kısa vadeli bir düzenleme olarak değerlendirildi.

bütçe taslakları ve sonraki adımlar:

Toplantıda 2027 mali yılına ilişkin üç ana doküman da ele alındı: 2027 mali yılı performans taslağı, 2027 yılı mali yılı bütçe taslağı ve 2027 mali yılı gelir ücret tarifesi. Bu konuların detaylı değerlendirilmesi için ilgili maddeler komisyonlara havale edildi; böylece taslakların teknik ve mali yönden incelenmesi hedefleniyor.

Meclis oturumunda konuşan Meclis Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek çalışmalara katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti. Oturum, 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 16.00'da yeniden toplanmak üzere sona erdi.

Toplantının ardından meclis üyelerine AFAD yetkilileri tarafından deprem anı ve sonrasında yapılacaklarla ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi; sunum, acil durum hattında koordinasyon ve bireysel hazırlıklar üzerine bilgilendirici içerikler sundu.

TALAS BELEDİYESİNİN EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA İLÇENİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇEŞİTLİ KARARLAR ALINDI. BELEDİYE MECLİS BAŞKAN VEKİLİ KEMALETTİN CENGİZ TEKİNSOY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.