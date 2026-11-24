76 yaşındaki Mümine Kılıç ormanlık alanda sağ bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 Kasım günü kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, arama çalışmalarının yedinci gününde ormanlık bir alanda sağ olarak bulundu. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Kayıp ihbarının ardından sürdürülen aramalarda, Kılıç evine yaklaşık 6-7 kilometre mesafedeki Küçükfındık Yaylası çevresindeki ormanlık alanda bulundu.

arama çalışmaları:

Aileden gelen ihbar sonrası bölgeye sevk edilen ekipler ve gönüllüler yoğun arama yaptı. Erdemli Belediyesine bağlı personelin bulduğu yaşlı kadının ilk müdahalesi bulunduğu yerde yapıldı; UMKE ekipleri tarafından alınan Kılıç, daha sonra ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bulunduğunda oldukça bitkin olduğu gözlenen Kılıç'ın ekipleri görünce "Su istiyorum su" demesi dikkat çekti.

hayatta kalma mücadelesi:

Tedavi altına alındığı hastanede yakınlarının verdiği yiyeceği yiyip su içen Kılıç, nasıl kaybolduğunu ve geçen yedi günü İHA muhabirine anlattı. Dağda oğlakları ve kuzuları olduğunu, onlara dal kesmek için ormana gittiğini söyledi ve yolunu bulamayarak kaybolduğunu belirtti. Kılıç, tansiyonunun yükselmesi ve baş dönmesi şikâyetleri yaşadığını ifade etti.

Mümine Kılıç, soğukta çam ağaçlarının dibinde yattığını ve susuzlukla başa çıkmak için zaman zaman dereye atlayıp su içtiğini aktardı. Dilde yer alan ifadelerden bazıları şunlar: "Ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. Nemli toprak ancak ağzımı nemlendiriyor." Ayrıca iki-üç kez düştüğünü, sol gözünde morluk oluştuğunu ve jandarmaların yanına çıkmaya çalışırken bir boşluğa bastığını anlattı. Sonunda bir çocuğun kendisini bulduğunu, onun sayesinden daha ciddi bir kazadan kurtulduğunu söyledi: "Allah kendilerinden razı olsun."

Olayı yakından takip eden yeğeni Tansu Ayaz, teyzesinin hayvanları için dal getirmeye gittiğini ve küçükken ormanın yollarını kaybetmesinin ardından yürüyerek bulmaya çalıştığını anlattı. Ayaz, teyzesinin yanında bir köpeğinin olduğunu, köpeğin bir süre sonra eve döndüğünü ve bunun üzerine ailede teyzenin yaşadığına dair umut belirdiğini söyledi. Ekibin çabaları ve belediye personelinin müdahalesiyle 7. günün sonunda haberin olumlu sonuçlandığını belirterek yetkililere teşekkür etti ve teyzesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Olay, arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu ve yerel destekle kaybolan yaşlı bir vatandaşın sağ olarak bulunmasının örnek bir başarı öyküsü olarak kayıtlara geçti. Kılıç'ın tıbbi durumu hastanede izlenmeye devam ediyor.

ERDEMLİ'DE KAYBOLUŞUNUN 7. GÜNÜNDE ORMANLIK ALANDA SAĞ BULUNAN 76 YAŞINDAKİ MÜMİNE KILIÇ, İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN KALDIRILDIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI