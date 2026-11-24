Kuşadası’nda öğretmenler günü programı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Kuşadası’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı ve ilçedeki törenler Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Konferans Salonu’nda düzenlenen programla sürdü. Etkinliklere ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Anıt töreni ve protokol katılımı:

Törenler, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hanifi Çelik çelenki anıta bıraktı; törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Hazır bulunan öğretmen ve öğrenciler etkinliğe eşlik etti.

KUTO’daki programda takdir ve etkinlikler:

Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen ana programda Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hanifi Çelik ve diğer protokol üyeleri yer aldı. Program kapsamında emekli öğretmenlere, Ayşegül Dağlı ve Hanifi Çelik tarafından şeref belgeleri takdim edildi.

Etkinlikte, Aydın İl Maarif Öğretmen Korosunun seslendirdiği şarkılar ve Nermin-Metin Akar Ortaokulu öğrencilerinin gösterileri beğeni topladı. Ayrıca Kuşadası Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler anısına lokma hayrı düzenledi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hanifi Çelik, öğretmenliğin kapsamını vurgulayarak, "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil, bir çocuğun hayallerine dokunmak, yeteneklerini keşfederek rehberlik etmek ve geleceğine ışık tutmaktır. Bir öğretmenin öğrencisine kazandırdığı bilgi, aşıladığı değer ve verdiği güven, yalnızca o öğrencinin değil, toplumun da geleceğini şekillendirir. Bu nedenle öğretmenlik, etkisi nesiller boyunca devam eden büyük bir sorumluluk ve gönül bağı gerektiren kutsal bir meslektir. Değerli öğretmenlerim, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözü, bizlere yüklenen sorumluluğun en anlamlı ifadesidir" dedi.

KUŞADASI’NDA ‘24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’ DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.