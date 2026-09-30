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Çamlıca'da yolda kalan araç Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu

Eskişehir Tepebaşı Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı'nda ray üzerindeki trafik kazası SSK-BATIKENT hattında tramvay seferlerinin geçici durmasına yol açtı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çamlıca'da yolda kalan araç Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu

Rayların üzerinde kaza seferleri aksattı

Dün akşam Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı üzerinde rayların üzerinde gerçekleşen bir trafik kazası nedeniyle SSK-BATIKENT ring hattında tramvay seferleri bir süreliğine durdu.

Kazanın etkisi ve müdahale:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve hattın açılması için çalışmalar yapıldı. Ulaşımın sağlanamaması nedeniyle hattın işletmesi geçici olarak durduruldu.

Yolcu tedbiri ve seferlerin yeniden başlaması:

Yolcuların mağduriyet yaşamaması için acil durum otobüsleri devreye alındı ve alternatif ulaşım sağlandı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

ESKİŞEHİR&#039;DE RAYLARIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA...

ESKİŞEHİR'DE RAYLARIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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