Çamlıca'da yolda kalan araç Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu

Rayların üzerinde kaza seferleri aksattı

Dün akşam Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı üzerinde rayların üzerinde gerçekleşen bir trafik kazası nedeniyle SSK-BATIKENT ring hattında tramvay seferleri bir süreliğine durdu.

Kazanın etkisi ve müdahale:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve hattın açılması için çalışmalar yapıldı. Ulaşımın sağlanamaması nedeniyle hattın işletmesi geçici olarak durduruldu.

Yolcu tedbiri ve seferlerin yeniden başlaması:

Yolcuların mağduriyet yaşamaması için acil durum otobüsleri devreye alındı ve alternatif ulaşım sağlandı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

ESKİŞEHİR'DE RAYLARIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI.