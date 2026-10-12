Hatay'da sahada seferberlik: büyükbaşlarda şap aşılaması hız kazandı

Aşılama çalışmaları devam ediyor:

Hatay genelinde görülen SAT-1 varyantı nedeniyle büyükbaş hayvanlarda koruyucu aşı uygulamaları yoğunlaştırıldı. Çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve ekipler kırsal alanlarda sahada aşılamayı sürdürüyor.

Çalışmanın hedefleri ve önemi:

Uygulamanın öncelikli hedefi, kentteki hayvan varlığının sağlığını korumak ve salgınların yayılmasını engellemektir. Ayrıca aşılama ile hayvancılıkla uğraşan üreticilerin karşılaşabileceği ekonomik kayıpların azaltılması amaçlanıyor. Bu kapsamda koruyucu aşılama, olası salgın riskini düşürmek için kritik bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Saha uygulamaları ve sorumluluklar:

Veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalarda, hayvanların aşılanması, kayıt altına alınması ve izlem süreçleri takip ediliyor. Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla aşılama çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor ve üreticileri iş birliğine davet ediyor.

HATAY’DA VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN SAT-1 VARYANTI ŞAP HASTALIĞINA KARŞI KORUYUCU AŞILAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR.