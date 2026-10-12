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Altay deplasmanda yenilgisiz, genç kadro umut veriyor

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'ta deplasmanda oynadığı üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgisiz kalmayı başardı; genç kadro camiaya umut veriyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Altay deplasmanda yenilgisiz, genç kadro umut veriyor

Altay'ın deplasman başarısı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Altay, dış sahadaki performansıyla öne çıkıyor. Deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlı ekip, son olarak Uşakspor'u mağlup ederek yenilgisiz serisini sürdürdü.

İzmir temsilcisi, ligde ilk 6 haftada toplamda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 9 puan topladı. Henüz iç sahada galibiyetle tanışamayan takım, deplasmandaki istikrarıyla dikkat çekiyor.

Kısıtlar ve gençleşen kadro:

Yeni sezon öncesinde kayyım süreci ve ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen kulüp, yaklaşık 5 yıldır devam eden transfer yasağı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Altay, altyapıdan yetişen genç oyunculara rol vererek sahada beklentilerin üzerinde bir mücadele ortaya koydu.

Teknik direktörün değerlendirmesi:

Tuna Üzümcü, Uşakspor karşılaşmasının ardından takımın karakterini ve deplasmandan alınan galibiyetin önemini vurguladı. Üzümcü, "Her hafta üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz" diyerek oyuncuların son ana kadar inançlarını koruduklarını belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, geçen haftaki iç saha maçından bir puanla ayrılmanın herkesi üzdüğünü, ancak Uşakspor karşısında enerjiyi 90 dakikaya yayıp mücadele güçlerini yüksek tutarak istedikleri sonucu aldıklarını söyledi. Üzümcü, taraftarlara teşekkür ederek önümüzdeki hafta Alsancak'ta yeniden kenetlenme çağrısı yaptı ve camiayı oyunculara sahip çıkmaya davet etti.

Altay, iç sahadaki eksiklerini gidermeye çalışırken deplasmandaki yenilmezlik serisi ve altyapıdan gelen gençlerin performansıyle ligde iz bırakmaya devam ediyor.

ALTAY, DIŞ SAHADA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

ALTAY, DIŞ SAHADA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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