Kayserili Sevim Nur Türkmen paralimpik milli takımda

Kayseri doğumlu para taekwondo sporcusu Sevim Nur Türkmen, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Paralimpik Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Türkmen, 20-22 Kasım 2026 tarihlerinde Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenecek Dünya Para Taekwondo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek isimler arasında yer alıyor.

Direkt kamp hakkı ve seçmelerin işleyişi:

Federasyonun açıklamasına göre, milli takım kadrosu 14-15 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak seçmelerle netleşecek. Bununla birlikte bazı sporculara doğrudan milli takım kampına katılma hakkı verildi. Bu isimler arasında Sevim Nur Türkmen (K41 47 Kg) ile birlikte Semra Çelik (K41 52 Kg), Nisanur Yiğit (K41 65 Kg), Sabit Köse (K41 58 Kg), Fatih Gültekin (K41 70 Kg) ve Yaşar Sami Gökbaba (K41 80 Kg) bulunuyor.

Başarılar, antrenörler ve Kayseri'nin tepkisi:

Sevim Nur, kariyerinde üç kez Türkiye şampiyonu olmanın yanı sıra iki uluslararası şampiyonluk ve Başkanlık Kupası zaferi elde etti. Bu performansıyla federasyonun kurul kararı doğrultusunda Kasım ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Kayseri Yay Tan Say Spor Kulübü ve antrenörleri Yunus Emre Sayan ile Arzu Tan Sayanın emeği, sporcunun gelişiminde ve ulusal başarılarında belirleyici oldu.

Kulüp antrenörleri, Türkmen'i bu önemli adımından dolayı kutlayarak Dünya Şampiyonası yolunda başarı diledi. Kayseri spor camiası, sporcunun ay-yıldızlı formayla uluslararası arenada mücadele edecek olmasını gururla karşıladı.

Federasyonun açıklaması ve kamp kadrosuna dahil edilen isimler, Türkiye'nin Muju'daki şampiyonada iddialı bir ekip göndermeye hazırlandığını gösteriyor. Türkmen, 47 Kg kategorisinde direkt kampa katılacak ve milli takım hazırlık sürecine dahil olacak.

KAYSERİLİ SPORCU SEVİM NUR TÜRKMEN, TAEKWONDO FEDERASYONU TARAFINDAN PARALİMPİK MİLLİ TAKIMI'NA DAHİL EDİLDİ.