Ermenek'te yardım çağırmaya giden kişi baraj kıyısında ölü bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde araçları çamura saplanan ve yardım çağırmak için bölgeden ayrılan Mehmet Ali Göksu (37), üç gündür süren aramaların ardından ölü bulundu.

Olayın kronolojisi:

Edinilen bilgiye göre, Göksu ile arkadaşı M.K. pazar günü saat 16.00 sıralarında Kumdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Burada araçlarının çamura saplanması üzerine Mehmet Ali Göksu, yardım çağırmak için bölgeden ayrıldı ve geri dönmedi. Arkadaşı M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi ve pazar gününden itibaren dağlık ile ormanlık alanda arama çalışmaları başlatıldı.

Buluntu ve soruşturma:

Bugün arama çalışmalarına katılan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama ekibi, Göksu'nun cansız bedenine baraj gövdesinin önünde bulunan su birikintisinde, yosunların altında ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Göksu'nun cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Göksu ile gezmeye gittiği belirtilen arkadaşı M.K.'nın jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Araçları çamura saplanınca yardım çağırmaya giden şahıs ölü bulundu