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Kocabeyli'de taneler bir araya geldi: zeytin hasadı başladı

Kilis'in Kocabeyli köyünde başlayan zeytin hasadına Vali Ömer Kalaylı da katıldı; üreticilerle birlikte topladı ve tesislerde üretimi yerinde inceledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocabeyli'de taneler bir araya geldi: zeytin hasadı başladı

hasat sahasında birlik ve katılım:

Kilis’in Kocabeyli köyünde düzenlenen zeytin hasadı programına katılan Vali Ömer Kalaylı, üreticilerle birlikte ağaçların altına girerek zeytin topladı. Katılımla sahada oluşan görüntü, bölge üreticilerinin hasat döneminde bir araya gelmesinin önemini ortaya koydu. Programa köylülerle birlikte katılım, sezonun başlamasının somut işareti olarak değerlendirildi.

Etkinlikte, hasat çalışmasının yanı sıra üretimin sürdürülebilirliği ve verimin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yerel üreticilerle yürütülen sohbetlerde ürün kalitesi ve pazar erişimi konuları ön plana çıktı.

tesiste üretim aşamaları incelendi:

Vali Kalaylı, hasat sonrası Kocabeyli Organik Zeytin Üreticileri Birliğine ait tesisi ziyaret ederek zeytinyağı üretim süreçlerini yerinde inceledi. Tesis gezisinde sıkım, ayrıştırma ve depolama aşamalarındaki uygulamalar gözlemlendi ve üretim aşamalarının kayıt altına alınmasının önemi vurgulandı.

Programda konuşan Vali Kalaylı, Kilis zeytininin marka değerinin güçlendirilmesi ve çiftçilerin alın terinin en iyi şekilde değerlendirilmesinin öncelikler arasında olduğunu ifade etti. Bu yaklaşım, hem kaliteyi hem de üreticilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik bir hedefi işaret ediyor.

Programa ayrıca Vali Yardımcısı Okan Dağlı, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cengiz Yanık, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat ile ilgili kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı. Katılımcılar, hem saha çalışmasını gördü hem de bölgesel üretimin markalaşması için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Hasat programı, Kocabeyli ve çevresindeki üreticiler için sezonun başlangıcını işaret ederken, yerinde incelemeler ve yetkililerle yapılan görüşmelerin, Kilis zeytininin değerini yükseltme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

KİLİS&#039;İN KOCABEYLİ KÖYÜNDE DÜZENLENEN ZEYTİN HASADI PROGRAMINA KATILAN VALİ ÖMER KALAYLI (SOLDA)...

KİLİS'İN KOCABEYLİ KÖYÜNDE DÜZENLENEN ZEYTİN HASADI PROGRAMINA KATILAN VALİ ÖMER KALAYLI (SOLDA), ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE ZEYTİN TOPLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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