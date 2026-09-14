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Can Korkmaz hedefini açıkladı: BCL'de dörtlü final

Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu Can Korkmaz, medya gününde BCL’de dörtlü finale kalmayı hedeflediklerini ve hazırlıklarını iyi geçirdiklerini söyledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Can Korkmaz hedefini açıkladı: BCL'de dörtlü final

Can Korkmaz: BCL'de dörtlü final hedefimiz var

medya günü ve hazırlık süreci:

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı için düzenlenen medya günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte takımın tecrübeli ismi Can Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki oyuncu, yeni kurulan bir takım olduklarını ve hazırlık sürecinden memnun olduğunu belirtti.

"Yeni bir takım olduk. Daha alışma dönemindeyiz birbirimize ama güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Umarım sezona da en iyi şekilde galibiyetlerle başlayıp bu birbirimize alışma sürecini hızlandırmış oluruz" sözleriyle takımın uyum sürecine vurgu yaptı.

BCL hedefleri ve takım yapısı:

Korkmaz, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ile ilgili hedeflerini net olarak ortaya koydu: "Direkt dörtlü final hedefimiz var ve ondan sonra da sırasıyla final ve kupa. Bunun için de yeterli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım dediğim gibi alışma sürecini en hızlı şekilde atlatıp gerçekten Galatasaray’a yakışır şekilde en iyi basketbolu oynayıp sonuna kadar gidebiliriz".

Tecrübeli oyuncu, geçen sezonki kadronun değerine de değinerek bu yıl özellikle daha fazla isim ve kariyere sahip oyuncuların takıma dahil edildiğini anlattı. "Geçen seneki oyuncular da çok değerli oyunculardı. Bu sene de özellikle daha isim ve daha kariyerli oyunculara gidildi. Umarım onların da bize alışma süreci, bizim onlara alışma sürecimiz hızlı olur ve hep birlikte hedeflediğimiz hem ilk önce takım olarak hem de kişisel hedeflerimizle hedeflerine ulaşırlar diye düşünüyorum" diyerek beklentilerini özetledi.

Korkmaz'ın ifadeleri, Galatasaray'ın hem Basketbol Süper Ligi hem de BCL'de iddialı bir sezon geçirmeyi amaçladığını gösteriyor; takımın uyumunu sağlayıp sezon boyunca sürdüreceği performans, bu hedeflerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecek.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı&#039;nın tecrübeli oyuncusu Can Korkmaz, bu sezon mücadele...

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Can Korkmaz, bu sezon mücadele edecekleri FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) dörtlü final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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