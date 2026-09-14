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Yeni eğitim dönemine hazırlık: Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğünde dönem başı istişare

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı öncesi yurt, gençlik merkezi ve hizmet koordinasyonunu ele aldığı dönem başı toplantısı gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yeni eğitim dönemine hazırlık: Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğünde dönem başı istişare

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni döneme hazırlık toplantısı yaptı

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde dönem başı istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, öğrencilerin gelişimi ve kentte karşılanma süreçlerinin düzenlenmesine odaklandı.

Katılımcılar ve toplantı yeri:

Toplantı, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İl Müdürü Coşkun Güven ile birlikte Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu katıldı. Ayrıca şube müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, yurt müdürleri, yurt eğitim sorumluları ve kurum psikologları toplantıda yer aldı.

Gündem maddeleri ve öncelikler:

Toplantıda öncelikle Karabük’e gelecek üniversite öğrencilerinin karşılanma süreci ele alındı. Katılımcılar, yurtlarda sunulacak hizmetlerin değerlendirilmesi ve öğrencilerin şehre uyum süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik uygulamaları görüştü. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimleri için planlanacak faaliyetler de gündemde önemli bir yer tuttu.

Gençlik merkezleri ile yurtlar arasındaki çalışmaların koordinasyonu ve kurumun yeni dönemde uygulayacağı çalışma programı üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. İl Müdürü Coşkun Güven, üniversitelerin yakında eğitime başlayacağını hatırlatarak, öğrencilerin ihtiyaçlarının hızlı ve etkin şekilde karşılanmasının önemine vurgu yaptı.

Güven ayrıca yeni dönemde tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışması gerektiğini belirterek, öğrencilerin akademik yaşamlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklenmesinin öncelik olduğunu ifade etti.

Toplantı, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ve planlanan çalışmaların görüşülmesinin ardından sona erdi.

KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE DÖNEM BAŞI...

KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE DÖNEM BAŞI İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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