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Çanakkale'de erken tanı ve psikolojik desteğe vurgu yapan farkındalık etkinliği

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte uzmanlar, meme kanserinde erken tanı ile psikolojik desteğin hayati önemini anlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çanakkale'de erken tanı ve psikolojik desteğe vurgu yapan farkındalık etkinliği

etkinliğin amacı ve katılım:

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme ve eğitim etkinliği düzenlendi. Etkinlik; Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Yiğit, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Yusuf Karaca, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Erkan Can, sağlık çalışanları ve hastanede hizmet alan hastaların katılımıyla gerçekleştirildi.

uzman konuşmaları ve ana mesajlar:

Onkoloji Uzmanı Dr. Tugay Avcı konuşmasında meme kanseri ve erken tanının hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekti; düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Psikiyatri Uzmanı Dr. Alp Akça ise hastalık sürecinde psikolojik desteğin önemine değindi ve katılımcılara yalnız değilsiniz mesajı verdi. Uzmanlar, tıbbi müdahale ile eş zamanlı psikososyal desteğin tedavi sürecini olumlu etkilediğine işaret etti.

başhekimden dayanışma çağrısı:

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser etkinlikte dayanışmanın önemini vurguladı ve şu ifadelere yer verdi: Sizler bizim için değerlisiniz ve bu süreçte yalnız değilsiniz. Erken tanı ve doğru tedavi kadar, moral ve manevi destek de büyük önem taşıyor. Amacımız, hem farkındalığı artırmak hem de bu süreçte mücadele eden hastalarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek.

etkinlikten ayrıntılar ve kapanış:

Pembe rengin hakim olduğu organizasyonda, meme kanserine yönelik farkındalığı artırmak için katılımcılarla birlikte pasta kesildi ve günün anısına küçük hediyeler takdim edildi. Etkinlik, erken tanının önemini vurgulamayı, toplumsal farkındalığı artırmayı ve hastalıkla mücadele eden bireylere destek olma amacını taşıyarak katılımcıların bir araya gelmesiyle sona erdi.

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ’NDE, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI ETKİNLİKLERİ...

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ’NDE, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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