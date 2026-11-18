Denetimler il genelinde eş zamanlı yapıldı:

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla merkez ve ilçelerde yemek üretimi ve dağıtımı yapan işletmelere yönelik eş zamanlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimler, resmi kontroller çerçevesinde planlı ve koordineli şekilde yürütüldü.

Denetimlerde hangi unsurlar kontrol edildi:

Kontroller sırasında gıda üretim, hazırlama ve muhafaza alanlarının hijyen şartları ayrıntılı olarak değerlendirildi. İşletmelerde gıdaların muhafaza şartları ve sıcaklık kontrolleri yapıldı; genel temizlik ve sanitasyon uygulamalarının etkinliği incelendi. Ayrıca kullanılan ham maddelerin ve gıda ürünlerinin uygunluğu, işletmelerin ilgili mevzuat hükümlerine uyumu ile personelin hijyen şartları ve gıda güvenilirliğine yönelik uygulamalar kontrol edildi.

Amaç ve beklenen sonuçlar:

Denetimlerin amacı, tüketicilerin sağlığını korumak ve olası riskleri önleyici tedbirlerle azaltmaktır. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tespit edilen eksikliklere ilişkin işletmelere yol gösterici uyarılar yaparken mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Sürekli ve eş zamanlı kontrollerin, il genelinde gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇANAKKALE'DE GÜVENİLİR GIDA İÇİN İL GENELİNDE YEMEK İŞLETMELERİ EŞ ZAMANLI DENETLENDİ.