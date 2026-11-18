ASELSAN MEDICA fuarında yeni ihracat anlaşmaları duyurdu

ASELSAN, Almanya’da düzenlenen 58. MEDICA Fuarı’nda sağlık teknolojileri alanındaki uluslararası iş birliklerine yenilerini ekledi. Fuar kapsamında imzalanan anlaşmalarla şirketin milli sağlık ürünlerinin farklı coğrafyalardaki pazarlara erişiminin artırılması hedefleniyor. Bu adımlar, ASELSAN’ın sağlık teknolojileri portföyünü uluslararası arenada daha görünür kılma stratejisinin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

İmzalanan anlaşmaların kapsamı:

ASELSAN, Fransa merkezli CITYCARE ile HEARTLINE AED Otomatik Eksternal Defibrilatör ve aksesuarlarının satışını kapsayan bir anlaşma gerçekleştirdi. Ayrıca MEDIAL GLOBAL ile imzalanan anlaşma, LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi’nin 12 farklı ülkeye satışını; KOÇ MEDİKAL BIÇAKCILAR ile yapılan başka bir anlaşma ise aynı ürünün beş farklı ülkeye ihracatının önünü açıyor. Bu üç ayrı iş birliği, MEDICA 2026 çerçevesinde ASELSAN’ın kalp sağlığı ve yaşam destek teknolojilerindeki uluslararası varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

HEARTLINE AED: ani müdahalelerde yerli çözüm:

HEARTLINE AED, ani kalp durmalarına hızlı müdahale imkânı sunan Otomatik Eksternal Defibrilatör olarak tanımlanıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen cihaz, bugüne kadar 26 farklı ülkeye ve toplamda 13 binden fazla ihracatla kullanıma sunuldu. Gelişmiş EKG analiz algoritması sayesinde kalp ritmini değerlendirip şok gerekip gerekmediğini belirleyen cihaz, tam otomatik ve yarı otomatik çalışma seçenekleri, sesli ve görsel yönlendirme, masaja destek metronomu ile acil müdahale süreçlerini destekliyor. Hızlı şarj ve uzun ömürlü batarya özellikleri de özellikle saha koşullarında avantaj sağlıyor.

LIFELINE HLM: açık kalp ameliyatlarında yerli teknoloji:

LIFELINE HLM, ASELSAN mühendislerinin geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli kalp akciğer makinesi olarak tanıtıldı. Cihaz, açık kalp ameliyatları sırasında kalp ve akciğer fonksiyonlarını geçici olarak üstlenerek dolaşım ve oksijenlenmeyi sürdürüyor. Hassas kontrol sistemleri, kullanıcı dostu arayüz, gelişmiş sensör geri bildirim altyapısı ve otomatik kalibrasyon özellikleri cerrahi ekiplere destek sağlıyor. Türkiye’de klinik kullanıma alınan LIFELINE HLM, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik bir rol oynuyor.

ASELSAN, bu yıl 51. kuruluş yıldönümünü kutlarken mühendislik birikimini sağlık teknolojilerine taşıma yönündeki kararlılığını sürdürüyor. Şirketin uluslararası pazarlarda yeni ortaklıklar kurma ve mevcut ürünlerini daha geniş coğrafyalara ulaştırma hamleleri, hem ticari hem de stratejik açıdan önem taşıyor. İmzalanan anlaşmalar, milli sağlık üretiminin küresel ölçekte rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik somut adımlar olarak değerlendiriliyor.

ASELSAN, ALMANYA’DA DÜZENLENEN 58. MEDICA FUARINDA SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE YENİLERİNİ EKLEDİ. FUAR KAPSAMINDA İMZALANAN ANLAŞMALARLA ASELSAN’IN MİLLİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN FARKLI COĞRAFYALARDAKİ PAZARLARA ERİŞİMİNİN GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR.