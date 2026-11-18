Lodos Avcılar ve Büyükçekmece kıyılarını etkiledi

İstanbul'un Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sahil kesimlerinde denizde büyük dalgalar oluşturdu.

İl genelinde rüzgar aralıklarla şiddetini artırırken, sahilde dalga boyları zaman zaman metreleri aştı. Anın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Sahil manzaraları:

Vatandaşlardan biri, "Deniz çok dalgalı bugün müthiş bir hava var. Tam sahilde koşmalık" sözleriyle o anı özetledi. Kıyılarda oluşan manzaralar sosyal medyada paylaşıldı.

Gün içindeki beklenti:

Kaynaklarda belirtilene göre lodosun gün içinde etkisini artırması bekleniyor, bu nedenle sahil bölgesinde dalga yüksekliğinin daha da artabileceği ifade edildi.

AVCILAR VE BÜYÜKÇEKMECE İLÇELERİNDE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN LODOS, DENİZDE BÜYÜK DALGALARA SEBEP OLDU.