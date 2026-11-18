Cop Night’ta sanat iklim krizine odaklandı

Muratpaşa Belediyesi tarafından COP31 çerçevesinde düzenlenen COP TOWN etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Cop Night, Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da yoğun katılımla tamamlandı. Etkinlikte müzik, moda ve dans bir araya gelerek iklim krizine dair duyarlılığı sanatın diliyle izleyicilere aktardı.

Müzik ve kültürlerarası ritimler:

Gecenin açılışını yapan DJ SİFU performansı olan 'Earth Beat - Dünyanın Ritmi' kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarından ezgiler sahneye taşındı. Performans, iklim krizinden etkilenen bölgelerin geleneksel müzik unsurlarını harmanlayarak farklı kültürlerin müzikal zenginliğini aynı platformda buluşturdu ve iklim temasını ritmik bir anlatımla güçlendirdi.

Sürdürülebilir moda ve sahneleme ile doğa vurgusu:

Gecenin dikkat çeken bölümlerinden biri, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı DENİM-ART defilesiydi. Kullanım ömrünü tamamlamış kot pantolon ve kot kıyafetler, farklı dokuma, boyama ve kumaş işleme teknikleriyle yeniden tasarlanarak podyuma taşındı. Koleksiyon, tekstil atıklarının yeniden değerlendirilmesine ve sürdürülebilir moda anlayışına dikkat çekti; geri dönüşümün yaratıcı anlatımda nasıl yer bulduğunu somutlaştırdı.

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ise ilk danslı anlatı projesi Ormanın Muhafızları ile sahnedeydi. Genel sanat yönetmenliğini Alkım Kahyaoğlu ve Aytuğ Kısaçın üstlendiği gösteride, masalsı karakterler aracılığıyla insan-doğa ilişkisi, orman yangınlarının sonuçları ve doğal yaşam alanlarındaki kayıpların canlılar üzerindeki etkileri canlandırıldı. Dans ve anlatı bir arada kullanılarak doğanın korunmasına yönelik güçlü, duygusal bir mesaj verildi.

Program, sahne performanslarının ardından yapılan plaket takdimi ile sona erdi. Cop Night, sanatın farklı disiplinlerini birleştirerek iklim krizine dair farkındalığı artırmayı hedefleyen çok yönlü bir etkinlik olarak kayda geçti.

GECENİN DİKKAT ÇEKEN BÖLÜMLERİNDEN BİRİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SERİK GÜLSÜN SÜLEYMAN SÜRAL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI DENİM-ART DEFİLESİ OLDU. KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ KOT PANTOLON VE KOT KIYAFETLER, ÖĞRENCİLERİN DOKUNUŞLARIYLA YENİDEN TASARLANARAK PODYUMA TAŞINDI.