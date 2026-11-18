Toplantının amacı ve katılımcılar

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik öncülüğünde mahallede düzenlenen çalışma, Roman vatandaşların gündelik yaşamında karşılaştıkları hizmet erişimi ve bilgi eksikliklerini gidermeyi hedefledi. Toplantıya Roman Saha Koordinatörü, İlçe Sağlık Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, mahalle muhtarı ve ilgili görevli personel katıldı.

Öne çıkan gündem maddeleri:

Katılımcılar, öncelikle sağlık okuryazarlığının artırılması ihtiyacını vurguladı; bunun yanı sıra Roman vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlere erişiminin desteklenmesi ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirmenin önemi ele alındı. Mahallede uygulanabilecek bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme çalışmalarının kapsamı tartışıldı ve vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Beklenen etkiler ve izlenecek adımlar:

Görüşmede, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve hizmetlerin mahallede daha görünür hâle getirilmesi için adımlar planlandı. Toplantının, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanmasına ve mahalledeki sosyal destek mekanizmalarının güçlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. İlgili kurumların saha çalışmaları ve takip mekanizmalarıyla ilerlemesi öngörülüyor.

KUŞADASI KAYMAKAMI İBRAHİM KEKLİK, ROMAN VATANDAŞLARIN SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ARTIRILMASI, SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA DESTEKLENMESİ VE KAMU HİZMETLERİNE ERİŞİM KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI AMACIYLA MAHALLEDE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.