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Çanakkale'de festivalin üçüncü gününde arkeologlarla Assos ören yeri keşfi

Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde, arkeolog eşliğinde Assos Ören Yeri keşfedildi; atölye ve çocuk etkinlikleri sürdü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çanakkale'de festivalin üçüncü gününde arkeologlarla Assos ören yeri keşfi

Çanakkale'de kültür rotası üçüncü gününde Assos'a odaklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalinin 16'ncı durağı olan Çanakkale'de, festivalin üçüncü gününde katılımcılar için düzenlenen Uzman Eşliğinde Gezi etkinliği kapsamında arkeolog rehberliğinde Assos Ören Yeri keşfedildi. Etkinlik, bölgenin tarihî dokusu hakkında uzman açıklamalarının yapıldığı, ziyaretçilere hem sahayı görme hem de yerinde bilgilendirme imkânı sunulduğu bir program olarak gerçekleşti.

Atölyeler ve eğitim programları:

Günün programında yer alan Ebru Atölyesinde hem çocuklar hem yetişkinler geleneksel sanatın tekniklerini deneyimleyerek özgün eserler ortaya koydu. Festival kapsamında düzenlenen Kültür Koruyucuları etkinliği ise öğrencilere yönelik olarak kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına dair farkındalık yaratmayı hedefledi. Bu çalışmalar, ziyaretçilere katılımcı ve eğitici bir festival deneyimi sundu.

Çocuk filmleri ve festivalin süresi:

Çocuk Filmleri Festivalinin üçüncü gününde çocuklar ücretsiz film gösterimleri ve çeşitli atölyelerle sinema ve sanatla iç içe bir gün geçirdi. Festival, dokuz gün boyunca Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirecek; önümüzdeki günlerde konserler, sergiler, söyleşiler ve atölyelerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

(HÇ)

Çanakkale&#039;de festivalin üçüncü gününde Assos Ören Yeri keşfedildi

Çanakkale'de festivalin üçüncü gününde Assos Ören Yeri keşfedildi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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