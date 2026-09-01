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Tillo'da restorasyon tamamlandı: tarihi türbe yeniden ziyarete açıldı

Tillo'daki İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi, Siirt Valiliği öncülüğündeki restorasyonun tamamlanmasıyla 1 Eylül 2026'da yeniden ziyarete açıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tillo'da restorasyon tamamlandı: tarihi türbe yeniden ziyarete açıldı

Tillo'da tarihi türbe yeniden ziyarete açıldı

Siirt'in Tillo ilçesinde, İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesinde yürütülen tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı ve yapı 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yeniden ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

çalışmanın yürütülmesi ve sorumlular:

Onarım ve güçlendirme çalışmaları Siirt Valiliği himayesinde; Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ve İsmail Fakirullah Camiini Yaptırma, Yaşatma, Onarma, Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfı iş birliğiyle yürütüldü. Proje kapsamında koruma ilkelerine uygun tadilatlar uygulandı.

onay süreci ve uygulama:

Yapılan müdahaleler, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı ve iş uzman ekiplerce gerçekleştirildi. Onaylı uygulamaların tamamlanmasının ardından türbe, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren ziyaretçilerine yeniden açıldı.

Restorasyon; yapının taşıyıcı unsurlarının güçlendirilmesi, özgün dokunun korunması ve ziyaretçiler için güvenliğin sağlanmasına odaklandı. Yeniden açılış, hem koruma çalışmaları açısından hem de Tillo'nun kültürel mirasının yaşatılması bakımından önem taşıyor.

TİLLO’DAKİ TARİHİ TÜRBE YENİDEN ZİYARETE AÇILDI

TİLLO’DAKİ TARİHİ TÜRBE YENİDEN ZİYARETE AÇILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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