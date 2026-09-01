Kayseri kültür yolu festivali 5-13 eylül tarihlerinde şehri sanatla buluşturuyor

Kayseri Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri etabına tüm vatandaşları davet etti. Dokuz gün sürecek etkinliklerle şehir, konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve turizm yatırımlarıyla kentin altyapısını güçlendirerek hem yerel hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Belediye, festival öncesinde ilgili birimleri, müzeleri ve kültür-sanat mekânlarını etkinliklere hazır hale getiriyor.

festival programı:

Festival boyunca şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek etkinliklerin merkezinde konserler yer alacak. Konserler ücretsiz olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenecek. Program şöyle:

5 Eylül: Mert Demir

6 Eylül: Ceza

7 Eylül: Ahmet Şafak

8 Eylül: Buray

9 Eylül: Özcan Deniz

10 Eylül: Oğuzhan Koç

11 Eylül: Kıraç

12 Eylül: Murat Boz

13 Eylül: Sefo

Her gün farklı bir sanatçının sahne alacağı konserlerle Kayserililer festival coşkusunu yaşarken, programda tiyatro, sahne gösterileri, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri de yer alacak.

sergiler ve kentin mirası:

Festival sergi programı, Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini öne çıkaracak. Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde "Yaşayan Miras: Kayseri Sergisi" ve "Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri" sergileri; müze ihtisas kütüphanesinde ise "Hâne" sergisi 5 Eylül'den itibaren ziyaretçilere açılacak.

Soğanlı Vadisi, Koramaz Vadisi, Erdemli Vadisi, Erciyes, Kültepe Kaniş-Karum, Kayseri Kalesi ve Selçuklu eserleri gibi tarihî ve doğal değerler festival süresince ziyaretçilerin keşfine açık olacak. Belediye yetkilileri, festivalin hem kültürel buluşma hem de kentin turistik değerlerinin tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor.

2027 hedefi ve tanıtım çalışmaları:

Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin ardından belediye kültür ve sanat çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Büyükkılıç, festivalin bu sürece katkı sağlayacağını vurgulayarak kentteki kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç'ın değerlendirmesi özetle şöyle: "Kayseri’miz kadim tarihiyle adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. 6 bin yıllık kültür birikimi, zengin medeniyet dokusu ve eşsiz tabiat güzellikleriyle çok özel bir şehirde yaşıyoruz. Şehrimiz 5-13 Eylül tarihleri arasında bir kez daha Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin coşkusunu yaşayacak. 9 gün boyunca kültürün, sanatın ve eğlencenin birbirinden güzel örnekleri hemşehrilerimizle buluşacak. Kayseri’mizin tarihi ve turistik güzelliklerini keşfetmek, festivalin coşkusuna ortak olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi ve şehir dışından gelecek misafirlerimizi bu güzel organizasyona davet ediyorum."

Etkinlik programının ayrıntılarına www.kulturyolufestivali.com adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılıyor. Belediye yetkilileri, festival döneminde şehir genelinde uygulanacak yönlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının ziyaretçilerin deneyimini kolaylaştıracağını belirtiyor.

Festival, Kayseri'yi dokuz gün boyunca canlı bir kültür ve sanat merkezine dönüştürecek; hem kent sakinlerine hem de gelen misafirlere hem eğlence hem de keşif imkânı sunacak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 5-13 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN KAYSERİ ETABINA TÜM VATANDAŞLARI DAVET ETTİ