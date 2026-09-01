Porsuk Festivali'nde ulaşım kolaylığı: ilçelerden özel sefer, kentte ek hatlar

Festivale erişim için kapsamlı ulaşım düzenlemesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 4-5-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali boyunca kent içi ve ilçelerden gelecek ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bir dizi düzenleme ve ek sefer uygulayacak. Festival, 2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor ve kent merkezinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlçelerden özel seferler:

Büyükşehir Belediyesi, festival programına ilçelerden katılmak isteyen vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için 12 ilçeden Eskişehir’e belediye otobüsü seferleri düzenleyecek. Her ilçeden bir otobüs, saat 14.00’te ilçe merkezlerinden hareket ederek Eskişehir Otogarı’na ulaşacak ve kendileri için belirlenen peronlara giriş yapacak. Festivalin sona ermesinin ardından otobüsler, saat 24.00’te yine Eskişehir Otogarı’ndan belirlenen peronlardan hareket ederek ilçelere dönüş sağlayacak.

Kent içi ulaşım ve alternatifler:

Kent merkezinde araç yoğunluğunu azaltmak ve festival alanlarına güvenli, konforlu erişim sağlamak amacıyla vatandaşlara toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri çağrısı yapıldı. Bu kapsamda tramvay hatlarında ek seferler düzenlenecek; belediye otobüslerinde ise ek seferler ve gece ring hatları ile ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

Özel araçla gelmeyi planlayanlar için ise Park Et Devam Et uygulaması öneriliyor. Vatandaşlar araçlarını belirlenen Park Et Devam Et noktalarına bırakıp tramvayla festival alanlarına devam edebilecek, ayrıca bazı otopark alanlarından ücretsiz olarak faydalanma imkânı sağlanacak.

Bisikletle ulaşımı tercih edenler için festival güzergâhlarında bisiklet yolları kullanılabilecek ve festival noktalarında kurulan güvenli bisiklet park istasyonları sayesinde araçlar güvenli biçimde bırakılabilecek. Yakın mesafelerde ise yürüyüşün tercih edilmesi teşvik ediliyor; hem kent içi dolaşım rahatlayacak hem de katılımcılar festival atmosferini yolculuk sırasında deneyimleyebilecek.

Büyükşehir yetkilileri, bu düzenlemelerin festival süresince hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de ziyaretçilerin etkinlik alanlarına daha rahat, güvenli ve konforlu ulaşmasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 4-5-6 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PORSUK FESTİVALİ’NE KENT MERKEZİNDEN VE İLÇELERDEN ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ULAŞIMDA ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER VE EK SEFERLER GERÇEKLEŞTİRECEK. İLÇELERDEN ESKİŞEHİR’E GELECEK VATANDAŞLAR İÇİN ÖZEL OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLENİRKEN, KENT MERKEZİNDE İSE TRAMVAY, OTOBÜS, PARK ET DEVAM ET, BİSİKLET VE YAYA ULAŞIMININ TERCİH EDİLMESİ ÖNERİLDİ.