Çanakkale’de gençler tarihi denizle buluşturdu

Çanakkale’de gençler tarihle denizi aynı anda yaşadı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen "Tarihe Saygı Anı Dalışı" ve "Yelken Sürüşü" etkinlikleri, çocuk ve gençlere hem deniz sporlarını deneyimleme hem de bölgenin tarihî ve kültürel mirasına yakınlaşma fırsatı sundu.

Etkinliğin kapsamı:

Başkanlık tarafından yürütülen program kapsamında sualtında ve yelkende düzenlenen aktivitelerle toplamda 460 civarında kişi dalış yaptı; bunun yanı sıra yaklaşık 250 kişi yelken sürüşü deneyimi yaşadı. Etkinlik, Kültür Yolu Festivali çerçevesinde dört gündür devam eden etkinliklere eşlik etti.

Gelibolu Sualtı Parkı ve bölgenin denizcilik geleneği vurgulanırken, katılımcılarda su sporlarına karşı farkındalık oluşturmak hedeflendi. Organizasyonun hem katılım hem de ilgi açısından yoğun olduğu belirtildi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çanakkale çok özel günlerinden birini yaşıyor. Yaklaşık 4 günden beri Kültür Yolu Festivali’miz başladı ve Çanakkale’de tüm hızıyla devam ediyor. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bugün denizin altında mavi bir yolculuk yapmaya karar verdik. 460 civarında misafirimizi dalış yaptıracağız. İlk defa suyun altında bir anı dalışı, bir saygı dalışı yapmış olacaklar. Daha sonra 250 kişi civarında da bir yelken sürüşü yapmış olacak. Amacımız Çanakkale bir deniz memleketi. Denizin en iyi bugüne kadar tarih boyunca kullanıldığı yer ve çok iyi denizcilerin, çok iyi su sporcuların yetiştirdiği bir yer. Biliyorsunuz Gelibolu Sualtı Parkı da artık dünyada çok tanınan ve bilinen bir yer haline geldi. O yüzden vatandaşlarımızı suya ve su sporlarını özendirmek için Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle bir aktivite yapma kararı aldık. Çok da büyük ilgi var. İnsanlar kaydoldu ve çok hızlı bir şekilde de adaptasyon süreci tamamlandı. Şu anda suyun altında bir saygı dalışı yapılıyor. Birazdan da yerken sürüşü başlayacak. Çanakkale her zaman ifade ettiğimiz gibi ’Mavi Vatan’ın çok önemli parçalarından bir tanesi ve tarih boyunca çok önemli denizciler burada yetişmiş. Çanakkale deniziyle, Mavi Vatan’ı ile meşhur bir memleket. Biz de buradaki denize, denizin altına farkındalığı arttırmak için de böyle bir çalışma içerisine girdik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük ilgi var. İnşallah Festival bittiği zaman da buradaki bütün çalışmalar amacına ulaşmış olur. Suyun altında dalış yapanların sayısı artar. Yelken sporu yapanların sayısı artar. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız bu konuda bizim en büyük hedef kitlemiz".

Gençlerin yaşadıkları deneyimler:

Etkinliğe katılan gençler yaşadıkları anları heyecanla anlattı. 15 yaşındaki Engin Kaya deneyimini, "Başta biraz heyecanlandım, nefes almakta zorlandım. Sonra ciğeri boşaltında daha iyi nefes aldım" sözleriyle özetledi.

12 yaşındaki Nurbanur Arslanboğa ise sualtı deneyimini şu ifadelerle paylaştı: "Çok güzeldi. Balıklarla birlikte yüzüyorduk. Eğitmenin bana her konuda yardımcı oldu. Nefes verirken hiç zorluk yaşamadım. Aslında bu konuda sıkıntı yaşayacağımı düşünüyordum. Suyun altında fotoğraf çekildik, çok güzel oldu benim için. Suyun içerisinde eğlendiğim anlar, bu program beni çok mutlu etti. İnşallah her yıl yapılır. Böyle bir program herkes için faydalı olur".

Organizatörler, bu tür etkinliklerin hem tarihî bilinç hem de spor kültürünü genç kuşaklara aktarmada önemli rol oynadığını belirtiyor. Etkinlik sonrası hedef, sualtı ve yelken sporlarına ilginin artması ve daha fazla genç katılımcıya ulaşmak olarak öne çıkıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK ‘TARİHE SAYGI ANI DALIŞI’ VE ‘YELKEN SÜRÜŞÜ’ DENEYİMİ, ÇOCUK VE GENÇLERİ DENİZLE BULUŞTURUYOR.