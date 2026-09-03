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Casper PAD Z10 Pro'yla yapay zekâ destekli üretkenliğe davet

Casper'ın yeni reklam filminde PAD Z10 Pro'nun 14.2 inç OLED ekranı, kalem deneyimi ve AI işlemcisiyle üretkenlik vurgulanıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Casper PAD Z10 Pro'yla yapay zekâ destekli üretkenliğe davet

Casper PAD Z10 Pro reklam filmiyle üretkenliği öne çıkarıyor

Casper, yeni nesil tableti PAD Z10 Pro için hazırlanan reklam filmini yayınladı. "İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster" söylemiyle şekillenen film, teknolojinin üretkenliğe açtığı alanı odağına alıyor ve ürünün sunduğu yaratıcı destekle izleyiciyi etkiliyor.

Görsel anlatım ve ürün özellikleri:

Filmde bir kullanıcının PAD Z10 Pro ile bir bina tasarlama süreci ekran önünde canlandırılıyor; fikirler ekranda şekillenip giderek daha kapsamlı bir tasarıma dönüşüyor. Hikâyeye eşlik eden başlıca özellikler arasında 14.2 inç OLED ekranı, kalemle kullanım deneyimi ve yapay zekâ destekli işlemci yer alıyor. Anlatım, "Hayaller ve gerçek arasında tek bir dokunuş var" mesajıyla tamamlanıyor.

Prodüksiyona taşınan üretkenlik yaklaşımı:

PAD Z10 Pro'nun üretkenlik odaklı yaklaşımı, reklam filminin prodüksiyon sürecine de yansıtıldı. Filmin görsel dünyasının oluşturulmasında yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılarak, ürünün sunduğu teknolojik deneyim ile kampanyanın üretim yaklaşımı arasında güçlü bir bağ kuruldu. Film, "Fikirlerine alan aç" söylemiyle sona eriyor ve kullanıcıları fikirlerini geliştirmeye, üretmeye ve ortaya koymaya davet ediyor.

Reklam, PAD Z10 Pro'nun AI destekli üretkenlik anlayışını iletişim kurgusuna taşıyarak hem kullanıcı deneyimini hem de kampanyanın üretim yöntemini aynı çatı altında topluyor.

CASPER’IN YENİ NESİL TABLETİ CASPER PAD Z10 PRO İÇİN HAZIRLANAN YENİ REKLAM FİLMİ...

CASPER’IN YENİ NESİL TABLETİ CASPER PAD Z10 PRO İÇİN HAZIRLANAN YENİ REKLAM FİLMİ YAYINLANDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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