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Denizli ticaret borsası'nda yeni dönem için sandık günü: meslek komiteleri ve meclis 6 ekim'de seçilecek

Denizli Ticaret Borsası'nın 2026-2030 dönemi için Meslek Komitesi ve Meclis seçimleri 6 Ekim 2026 09:00-17:00 arasında Borsa Hizmet Binası'nda yapılacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli ticaret borsası'nda yeni dönem için sandık günü: meslek komiteleri ve meclis 6 ekim'de seçilecek

seçim süreci başladı:

Denizli Ticaret Borsası'nın 2026-2030 döneminde görev yapacak organlarının belirlenmesine yönelik seçim süreci resmen başlıyor. Sürecin ilk aşamasında Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri gerçekleştirilecek; sonraki aşamalarda Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer borsa organları belirlenecek.

seçim takvimi ve yer bilgisi:

Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri 6 Ekim 2026 günü 09:00-17:00 saatleri arasında Borsa Hizmet Binası'nda yapılacak. Seçim takviminin devamında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer organlar belirlenecek.

kimlerin seçileceği ve sonraki aşama:

İlk turda Meslek Komiteleri ve Meclis üyeleri seçildikten sonra, bu yapının yönlendirmesiyle Yönetim Kurulu ve diğer organların seçimleri tamamlanacak. Yeni dönemin organ yapısı, 2026-2030 dönemine ilişkin çalışma önceliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

başkanın çağrısı:

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, üyelerin seçimlere güçlü katılım göstermesinin önemine dikkat çekti. Tefenlili, "Dört yıllık çalışma dönemini geride bırakırken Borsamız için yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Denizli tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinin sesini ve ortak aklını temsil eden Meslek Komitelerimizin ve Meclisimizin güçlü bir katılımla şekillenmesini son derece önemsiyoruz." dedi.

Tefenlili sözlerini, "Tüm üyelerimizi demokratik haklarını kullanmaya, 6 Ekim’de sandık başına gitmeye ve Borsamızın geleceğine katkı sunmaya davet ediyorum. Seçimlerimizin Denizli tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerimize ve Borsa camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde sürdürdü.

DENİZLİ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM TEFENLİLİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM TEFENLİLİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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