Çanakkale'de lokantada çıkan tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir lokantada meydana gelen olayda, tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

olayın gelişimi:

Olay, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, lokantanın sahibi Aysel S. (49)'nin yanına gelen eski eşi Famettin U. (60) ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli yanında getirdiği bıçakla kadına saldırdı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aysel S., ilk müdahalenin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; buradaki müdahalenin ardından sevki yapılarak ÇOMÜ Hastanesi'ne gönderildi. Hastanenin verdiği bilgiye göre kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay yerinden kaçan Famettin U. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve delil toplama ile görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

AYSEL SAKALDAŞ (49)