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Dronla arama sonucu Akşehir Gölü'nde kaybolan 5 inek bulundu

Sultandağı'nda Akşehir Gölü çevresinde kaybolan 5 büyükbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin dronla yaptığı aramayla gölde bulundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Dronla arama sonucu Akşehir Gölü'nde kaybolan 5 inek bulundu

kayıp hayvanların fark edilmesi:

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Akşehir Gölü çevresinde otlayan sürü içinde 5 büyükbaş hayvanın gözden kaybolması üzerine bölgedeki arama çalışmaları başladı. Yetiştirici Kerem Yılmaz Ç.'ye ait hayvanların eksildiğini fark eden Çakmak, çevrede arama yapmaya başladı; ancak yapılan aramalar sonuç vermeyince durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerindeki vatandaşlar da yetiştiriciye destek oldu, fakat göl çevresinin genişliği ve arazi koşulları yüzünden aramalar kolay ilerlemedi.

dron desteğiyle havadan arama:

İhbarı alan Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için dronla havadan tarama başlattı. Geniş alanı sistematik şekilde tarayan ekipler, dron kamerası görüntülerinde Akşehir Gölü içinde bulunan 5 ineği tespit etti. Görüntülerin sağladığı netlik, arama çalışmalarının günler sürebilecek bölümünü dakikalar içinde sonuçlandırdı ve ekiplerin müdahalesini yönlendirdi.

teslimat ve sonucu:

Dronla belirlenen konum üzerinden ulaşılan hayvanlar sahibine teslim edildi. Kayıp hayvanların kısa sürede bulunması, yetiştiriciye rahat bir nefes aldırırken, olay dron teknolojisinin kırsalda arama-kurtarma çalışmalarına katkısını bir kez daha gösterdi.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE AKŞEHİR GÖLÜ ÇEVRESİNDE YAYILAN BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDAN...

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE AKŞEHİR GÖLÜ ÇEVRESİNDE YAYILAN BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDAN 5’İNİN KAYBOLMASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN SULTANDAĞI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, DRONLA YAPTIKLARI HAVADAN ARAMA SONUCUNDA İNEKLERİ GÖL ÇEVRESİNDE BULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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