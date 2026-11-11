Fenerbahçe Antalya'daki iklim zirvesinde resmi temaslarda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen programlara katıldı. Heyet, zirve kapsamında hem resmi etkinliklere gözlemci olarak iştirak etti hem de iklim gündemi çevresinde temaslarda bulundu.

Zirve katılımı:

Başkan Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Önder Fırat, Cihan Kamer, Özgür Peker ve Yusuf Buğra Tanık, zirve oturumlarını takip ederek federasyon ve kulüp düzeyinde çevre konularına ilişkin gözlemlerini paylaştı. Heyet ayrıca Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan'ın da bulunduğu katılımla temsil edildi.

Akşam yemeği ve temsilciler:

Akşam saatlerinde düzenlenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemekte, başkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, diğer liderler ile iş insanlarının yer aldığı programda bulundu. Etkinlik, kulübün uluslararası platformlarda saha dışı temsilini güçlendirme amacına hizmet etti.

Konferans, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da sürüyor ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilcileri bir araya getiriyor.

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMA KATILDI. (SOL BAŞTAN) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGÜR PEKER, CİHAN KAMER, AZİZ YILDIRIM, ÖNDER FIRAT, YUSUF BUĞRA TANIK, ÖMER ONAN.