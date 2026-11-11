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Çikolata kutusundan çıkan 300 mermi Odunpazarı'nda soruşturma başlattı

Eskişehir Odunpazarı Gökmeydan Mahallesi Kaya Sokak'ta çikolata kutusuna saklanmış yaklaşık 300 uzun namlulu tüfek mermisi bulundu; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çikolata kutusundan çıkan 300 mermi Odunpazarı'nda soruşturma başlattı

Olayın detayları

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Kaya Sokak üzerinde, sokakta şüpheli bir kutu olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgeye intikal etti.

olayın yaşandığı yer ve bulgular:

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bir çikolata kutusu içerisinde gizlenmiş vaziyette yaklaşık 300 adet uzun namlulu tüfek mermisi tespit edildi. Bulunduğu yer ve kutunun konumu ekipler tarafından not edildi.

mühimmatın emniyete alınması ve inceleme:

Ele geçirilen mühimmat, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından muhafaza altına alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor ve ekipler çevredeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Bulunan mühimmatın sayısı ve tipi, emniyet güçlerinin soruşturma kapsamında yapacağı teknik tespitlerde önemli rol oynayacak. Olayla ilgili detaylı kriminal inceleme ve gerekli laboratuvar analizleriyle mermilerin menşei ve olası kullanım amacı değerlendirilecek.

Vatandaşların şüpheli paket veya kutuları görmeleri halinde yetkililere haber verme çağrısı yapılırken, emniyet birimleri benzer durumlarda alınacak tedbirler ve güvenlik protokollerine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR&#039;DE POLİS EKİPLERİNCE BİR SOKAKTA ÇİKOLATA KUTUSU İÇERİSİNE GİZLENMİŞ YAKLAŞIK 300 ADET...

ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE BİR SOKAKTA ÇİKOLATA KUTUSU İÇERİSİNE GİZLENMİŞ YAKLAŞIK 300 ADET UZUN NAMLULU TÜFEK MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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