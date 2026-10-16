Canik'te 30 metrelik şarampolden Atatürk Bulvarı'na düşen araçta 1 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç yaklaşık 30 metre yükseklikten Atatürk Bulvarı'na düştü. Olayda araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza ve olay yeri:

Kaza, Canik ilçesi Derbent mevkisinde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Sürücü Mustafa Pamuk yönetimindeki 55 LT 881 plakalı hafif ticari araç, Derbent Mahallesi yolunda şarampole yuvarlanarak yaklaşık 30 metre aşağıdaki Atatürk Bulvarı'na düştü. Araç kazanın etkisiyle ters döndü.

Yaralı ve inceleme:

Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Wisam Musa Yaseen Alyaqoob yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN YAKLAŞIK 30 METREDEN ATATÜRK BULVARI’NA YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.