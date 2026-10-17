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Düzce'de sosyal medyada şov yapan sürücüler jandarmanın takibinde yakalandı

Jandarma Trafik ekipleri, sosyal medyada tehlikeli sürüş görüntüleri paylaşan iki kişiyi tespit etti; araçlar trafikten men edildi, ehliyetlerine el konuldu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 00:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de sosyal medyada şov yapan sürücüler jandarmanın takibinde yakalandı

Jandarma sosyal medyadan takibe alıp tespit yaptı:

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, kentte sosyal medyada paylaşılan ve trafik güvenliğini riske atan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Paylaşımlar üzerinden yürütülen inceleme sonucu iki ayrı olayda kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle her iki olayda da idari ve adli işlemler başlatıldı.

Akçakoca yolunda 207 kilometre hıza çıkan sürücü:

Düzce-Akçakoca karayolunda aracıyla saatte 207 kilometre hıza ulaştığı görülen sürücü, tehlikeli sürüş anlarını sosyal medya hesabından 'Düzce Akçakoca arası kaç km' notuyla paylaştı. Jandarma Trafik ekiplerinin sosyal medya takibiyle kimliği belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu, kullandığı araç ise trafikten men edildi. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Köy yolunda tek tekerle ilerleyen ehliyetsiz sürücü:

Diğer olayda köy yolunda motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak ilerleyen sürücünün görüntüleri incelendi. Yapılan araştırmada sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye idari ve cezai işlem uygulanırken, motosiklet de trafikten men edildi.

Her iki olay, sosyal medya paylaşımlarının jandarma denetimini kolaylaştırdığını ve trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışların tespit edilip cezalandırıldığını gösterdi. Jandarma Trafik ekipleri, vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve tehlikeli sürüş görüntülerini paylaşmamaya davet etti; bu tür paylaşımların hem kendi can güvenliğini hem de başkalarının hayatını riske attığı vurgulandı.

DÜZCE’DE TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYARAK YAPTIKLARI TEHLİKELİ HAREKETLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN...

DÜZCE’DE TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYARAK YAPTIKLARI TEHLİKELİ HAREKETLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN İKİ SÜRÜCÜ, JANDARMA TRAFİK EKİPLERİNİN TAKİBİNE TAKILDI. AKÇAKOCA YOLUNDA SAATTE 207 KİLOMETRE HIZA ÇIKAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULURKEN, KÖY YOLUNDA MOTOSİKLETİNİN ÖN TEKERLEĞİNİ KALDIRARAK İLERLEYEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE DE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI. HER İKİ ARAÇ DA TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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