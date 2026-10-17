Düğüne giden araç bariyere çarptı: 1 yaralı

düğün yolculuğu sırasında kaza:

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında viyadük üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Olayda, düğüne gitmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu araç bariyere çarptı.

kaza ve araç bilgileri:

Kazada savrulan araç, Giresun'un Görele ilçesinden Sakarya'ya düğüne giden ailenin bulunduğu 28 ARF 763 plakalı hafif ticari araçtı. Sürücü Salih Kasım idaresindeki araç, yağış nedeniyle kayarak kontrolünü yitirdi ve viyadük bariyerine çarptı.

yaralı ve müdahale:

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Naci Kasım yaralandı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı; ancak Naci Kasım hastaneye gitmek istemeyerek ambulanstan indi.

soruşturma ve inceleme:

Olay yerinde polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedeni ve meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SAMSUN’DA DÜĞÜNE GİDEN ARACIN BARİYERE ÇARPMASI SONUCU BİR KİŞİ YARALANDI.