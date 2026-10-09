Canik'te motosikletle otomobil çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzeri Millet Bahçesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan A.T.(17) yönetimindeki 55 AUU 662 plakalı motosiklet, yan yola dönmek isteyen Seyval Şahin idaresindeki 05 AFJ 179 plakalı otomobil ile çarpıştı.

müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra genç sürücü hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza sebebi, tarafların ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarıyla belirlenecek. Bölgedeki trafik akışı, olay yeri çalışmaları süresince kontrollü olarak sağlandı.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.