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Kavşakta kırmızı ışığı ihlal eden tırın çarpma anı kameralarda

Samsun Atakum'da 2 Ekim'de kırmızı ışıkta kavşağa giren tırın iki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı; güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta kırmızı ışığı ihlal eden tırın çarpma anı kameralarda

kaza anı ve görüntüler:

Kaza, 2 Ekim Cuma günü Sinop Yolu Taflan mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Olayda, Samsun istikametinden 19 Mayıs ilçesi yönüne giden Yakup Çalışkan yönetimindeki 68 AHC 532 çekici ve 34 BLB 306 dorse plakalı tırın kavşağa girişi kazanın başlangıcını oluşturdu.

Güvenlik kamerası kayıtlarında tırın kırmızı ışıkta kavşağa giriş yaptığı ve bu sırada iki araca çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerde çarpmanın etkisi, araçların konumu ve kazanın kısa sürede gelişen dizilimi net şekilde izlenebiliyor.

çarpışan araçlar ve sürücüler:

Tırın çarptığı araçlardan biri, deniz bandı yan yolundan kavşağa geçmekte olan Engin Atay yönetimindeki 05 ABN 022 plakalı kamyonet; diğeri ise Deniz Kanoğlu idaresindeki 55 KN 853 plakalı otomobil olarak kayda geçti. Kaza anı görüntüleri, çarpışmanın her iki araca da doğrudan etkisini gösteriyor.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada kamyonet sürücüsü Engin Atay, otomobil sürücüsü Deniz Kanoğlu ile otomobilde bulunan Fanny Maria Kanoğlu, Leyla Sevgi Kanoğlu ve Kuzey Dursun Kanoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince alınarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Güvenlik kamerası kayıtları, kazanın anlaşılmasında ve yetkililerin olayla ilgili soruşturmasında önemli delil oluşturuyor. Olayla ilgili resmi inceleme ve raporlama süreçleri devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE TIRIN KAVŞAKTA İKİ ARACA ÇARPTIĞI VE 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE TIRIN KAVŞAKTA İKİ ARACA ÇARPTIĞI VE 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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