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Konya'da dron görüntülerinin kaydettiği kaza: bir ölü, bir yaralı

Konya Selçuklu'da saat 15.30'da tırın demir yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:24

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da dron görüntülerinin kaydettiği kaza: bir ölü, bir yaralı

Konya'da dron görüntülerinin kaydettiği kaza: bir ölü, bir yaralı

Konya merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, iki araç arkadan çarpıştı ve kazada tır sürücüsü yaşamını yitirdi, diğer araçtaki bir yolcu yaralandı.

Kaza yeri ve araçların durumu:

Kazada, Aksaray'dan şehir merkezine seyir halinde olan Serkan K. idaresindeki demir yüklü 42 DRH 54 plakalı kamyona, aynı yönde ilerleyen Süleyman Bayrak (33) yönetimindeki 42 EH 405 plakalı damperli dorse takılı tır arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre tır sürücüsü Süleyman Bayrak hayatını kaybetti. Diğer araçtaki yaralı, ambulansta ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yeri havadan dron ile görüntülendi ve gerekli kayıtların alınmasının ardından jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA’DA HAFRİYAT KAMYONUNUN DEMİR YÜKLÜ KAMYONA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ...

KONYA’DA HAFRİYAT KAMYONUNUN DEMİR YÜKLÜ KAMYONA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ DE YARALANDI. KAZA YERİ DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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