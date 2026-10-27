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Alanya ALTSO'da yeni dönem: komisyonlar ve eylül mizanı onaylandı

ALTSO'nun 2026-2030 dönemi ilk meclis toplantısında komisyonlar belirlendi, aylık toplantı takvimi görüşüldü ve Eylül 2026 mizanı kabul edildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Alanya ALTSO'da yeni dönem: komisyonlar ve eylül mizanı onaylandı

ALTSO meclisi yeni dönem gündemini karara bağladı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 2026-2030 dönemi ilk olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hasan Kargı yönetiminde ALTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda yeni dönemin öncelikleri ve idari düzenlemeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda öne çıkan kararlar:

Mecliste, 2026-2030 döneminde görev yapacak meclis çalışma komisyonları belirlenirken, aylık olağan meclis toplantılarının tarih ve saatleri de görüşülerek takvime bağlandı. Kararlar, meclisin yeni dönemde düzenli çalışma ve eşgüdüm içinde hareket etme hedefini yansıtıyor.

Aynı oturumda, kurumun mali denetim sürecinin bir parçası olarak 2026 yılı Eylül ayına ait mizan ve hesaplar ele alınmış ve onaylanmıştır. Mizan kararı, oda faaliyetlerinin mali şeffaflığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yönetim kurulu başkanının mesajı:

Toplantıda konuşan ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek birlik ve ortak akıl vurgusu yaptı. Tuna, "Artık rengimiz yok, hep birlikte Alanya’mız ve iş dünyamız için çalışma zamanı. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, herkesin fikrine değer vererek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımız bir dönem olmasını temenni ediyorum. Bu oda hepimizin, ortak paydamız Alanya. Farklı düşüncelerimiz olsa da hedefimiz bir. Birlikte karar verecek, birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Meclis kararlarının uygulamaya aktarılmasıyla komisyonların görev dağılımı çerçevesinde odanın faaliyetlerinin planlı şekilde ilerlemesi bekleniyor. Yeni dönemdeki takvim ve mizan onayları, ALTSO'nun hem idari hem mali süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (ALTSO) 2026-2030 DÖNEMİ İLK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA, YENİ...

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (ALTSO) 2026-2030 DÖNEMİ İLK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA, YENİ DÖNEMDE GÖREV YAPACAK KOMİSYONLAR BELİRLENİRKEN, AYLIK TOPLANTI TAKVİMİ İLE 2026 YILI EYLÜL AYINA AİT MİZAN VE HESAPLAR DA KARARA BAĞLANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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