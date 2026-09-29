Canik'te Piazza avm'den 20 bin liralık kıyafet çalan kadın adliyeye sevk edildi

olayın gelişimi:

Samsun’un Canik ilçesinde, 4 Eylül tarihinde Piazza AVM’de bir mağazadan yaklaşık 20 bin lira değerinde giyim eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağaza kayıtları ve güvenlik görüntüleri üzerinden iz sürdü.

Gerçekleştirilen takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Pembe Ö. (43) isimli kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanması, yürütülen soruşturmanın görüntü ve ekip çalışmasıyla sonuçlanmasıyla sağlandı.

soruşturmanın ayrıntıları:

Gözaltına alınan Pembe Ö.'nün polis kayıtlarında hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, olayla ilgili delilleri derleyip mağdur beyanlarını aldıktan sonra adli sürecin ilerlemesi için gerekli hukuki işlemleri başlattı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AVM'den 20 bin liralık giyim eşyası çalan kadın yakalandı