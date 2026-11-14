Hanedan Sokak'ta tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: iki yaralı

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, alınan bilgilere göre M.A. ve Ç.T. bıçaklanarak yaralandı.

Olayın gelişimi:

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan M.A. ile Ç.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra her iki şahsı da ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışmanın tırmanması sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olaya karıştığı değerlendirilen diğer şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer gelişmeler hakkında bilgi verileceğini bildirdi.

Kayseri’de iki grup arası bıçaklı kavga: 1 yaralı