Efeler'de kavşak çatışması: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza yerindeki gelişmeler:

Aydın’ın Efeler ilçesinde Batı Gazi Bulvarı üzerinde iki motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile Kızılay Caddesi’nden Batı Gazi Bulvarı’na bağlanmak isteyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.