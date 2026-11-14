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Efeler'de kavşak çatışması: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Batı Gazi Bulvarı'nda iki motosiklet çarpıştı. Olayda iki sürücü yaralandı, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 23:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de kavşak çatışması: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza yerindeki gelişmeler:

Aydın’ın Efeler ilçesinde Batı Gazi Bulvarı üzerinde iki motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile Kızılay Caddesi’nden Batı Gazi Bulvarı’na bağlanmak isteyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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