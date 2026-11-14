Aydın'dan Pore'ye: Tevfik Akkaş'ın U-23 Avrupa hedefi

milli temsilcinin hedefi:

U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek olan milli sporcu Tevfik Akkaş, ringe çıkarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmeyi ve İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor. Akkaş, turnuvada başarılı sonuçlar elde etmek için mücadele edecek.

şampiyonanın düzenlendiği tarihler ve yer:

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası, 14-25 Kasım 2026 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Pore kentinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, Avrupa'nın genç yeteneklerini bir araya getirecek.

milli takım ve beklentiler:

Şampiyonada U-23 Erkekler Boks Milli Takımı kafilesinde yer alan Akkaş, Türkiye adına madalya mücadelesi veren sporculardan biri olacak. Federasyon programında yer alan bu organizasyon, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanması ve ülke adına derece hedeflemesi açısından önem taşıyor.

Akkaş'ın ringdeki mücadelesi, hem Aydın hem de Türk boks camiası tarafından yakından takip edilecek. Sporcu, turnuva süresince ay-yıldızlı formayla ringe çıkarak ülke adına en iyi sonucu almak için çaba gösterecek.

HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENECEK U-23 AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ VE AYDIN’I TEMSİL EDECEK MİLLİ SPORCU TEVFİK AKKAŞ, AY-YILDIZLI BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKMEK VE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTMAK İÇİN RİNGDE MÜCADELE EDECEK.