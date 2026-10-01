Canik'teki akaryakıt istasyonu heyelanında aile adalet bekliyor

Davanın genel seyri:

Samsun'un Canik ilçesinde, Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda 27 Nisan 2025 gecesi meydana gelen heyelan sonucu, oto yıkama bölümünde bulunan aile fertleri göçük altında kaldı. Olayda Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak kurtarıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede facianın iş güvenliği ihmali sonucu gerçekleştiği ve istasyon sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile işletmede fiilen müdür gibi hareket ettiği belirtilen Kemal Yıldırım hakkında TCK'nın 85/2. maddesi kapsamında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Daha önce Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, mahkemenin kapatılması nedeniyle Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Yeni duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Zeki Gedikli SEGBİS ile cezaevinden katılırken, tutuksuz sanık Kemal Yıldırım salonda hazır bulundu.

Bilirkişi raporuna itirazlar:

Mahkemeye gelen bilirkişi raporunda sanıkların kusurlu olduğu yönünde tespit yapıldı. Tutuklu sanık Gedikli, raporlara itiraz ederek dosyadaki raporların olay yerine gelmeden internet üzerinden hazırlandığını iddia etti ve bazı raporların kendisine tebliğ edilmediğini söyledi. Gedikli, bir raporda asli kusurunun olmadığı yönünde yüzde 30 kusur payı gösterildiğini belirterek hem bilirkişi hem de iş güvenliği raporlarını kabul etmediğini, 17 aydır tutuklu olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini ifade etti.

Tutuksuz sanık Yıldırım ise iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan belgeyi, uzman istasyon sorumlusu olarak kendisinin imzaladığını anlattı. Yıldırım, 'Mehmet bey tutukluydu, ben imzaladım' diyerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve imzalama gerekçesini savundu.

Mağdurun talepleri ve adli tıp raporu kararı:

Duruşmada söz alan sağ kalan mağdur Çiğdem Kaya, eşini ve iki kızını kaybetmenin acısını anlatarak olayın doğal afet olarak görülmesini reddetti. Kaya, ameliyatlar, platin uygulamaları ve devam eden fiziksel ile psikolojik tedavi süreçlerini anlattı; sol kolunu omzuna kadar kullanamadığını, sol bacağa ilişkin sakatlığın sürdüğünü ve psikiyatri ilaçlarının dozunun yükseltildiğini belirtti. Kaya, ihmalkarlık bulunduğunu ve sanıkların cezalandırılmasını istediğini tekrar etti.

Mahkeme heyeti, mağdurun olay sonrası yaşadığı uzuv ve his kaybının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına hükmetti. Heyet ayrıca tutuklu sanık Mehmet Zeki Gedikli hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 1 Aralık tarihine erteledi.

Ailenin avukatı ve yakınlarının açıklamaları:

Aile avukatı Kartal Akcan, müvekkil ailenin olay günü Kavak'taki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra dönüşte istasyonda araçlarını yıkamak için durduklarını belirtti. Akcan, bilirkişi raporlarında kurumlar ve akaryakıt istasyonu işletmecisi yönünden asli kusur tespiti yapıldığını, istinat duvarı, çelik ağ, palyeleme gibi önlemler alınmadığını vurguladı ve kamu kurumlarının sadece mevzuat değil, güvenlik yönünden de denetim yapması gerektiğini ifade etti.

Davanın ardından konuşan aile fertleri de sorumluların hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istedi. Adem Kaya'nın babası İrfan Kaya ile annesi Nurhayat Kaya kayıplar nedeniyle duydukları üzüntüyü ve adalet beklentilerini dile getirdi.

Mahkeme süreci ve alınacak Adli Tıp raporu, mağdurun sağlık durumunun tespiti ve bilirkişi raporlarına yönelik itirazların değerlendirilmesi ile bir sonraki duruşmada gündeme gelecek önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.

SAMSUN’DA BABA İLE 2 KIZININ HAYATINI KAYBETTİĞİ, ANNENİN DE YARALANDIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ HEYELAN FACİASIYLA İLGİLİ DAVA YENİ MAHKEMESİNDE DEVAM EDİLDİ.