Kış öncesi can suyu: Bayburt Barajı sonbahar yağışlarıyla yüzde 80 doluluğa ulaştı

Bayburt Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ın içme suyu ihtiyacında kritik rol oynayan Bayburt Barajı, sonbahar yağışlarının etkisiyle yeniden doldu. Selim ilçesi sınırlarında, deniz seviyesinden yaklaşık bin 900 metre yükseklikte bulunan barajın doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki göl, yükselen su seviyesiyle birlikte çevresindeki doğal dokuyla dikkat çeken görüntüler verdi.

sonbahar yağışlarının etkisi:

Bölgede mevsimsel yağışların artması, yüksek rakımlı su havzalarında rezervlerin hızlı şekilde dolmasına neden oldu. Bayburt Barajı'ndaki bu yükseliş, kentin içme suyu stoklarına doğrudan katkı sağlarken önümüzdeki süreçte su yönetimi ve dağıtım planlarına nefes aldırdı. Uzmanların sıklıkla vurguladığı gibi, yüksek kesimlerdeki yağışlar bölgesel su kaynaklarının sürdürülebilirliği için belirleyici oluyor.

havadan görüntüler ve bölgesel önem:

Baraj gölü ve çevresindeki doğal alanlar, sonbaharın renkleriyle birleşerek havadan kaydedildi. Bu görüntüler, hem su seviyesindeki artışı belgeledi hem de bölgenin peyzaj değerini ortaya koydu. Bayburt Barajı, hem Kars'ın su ihtiyacını karşılayan altyapı hem de doğal güzellikleriyle bölgenin öne çıkan noktaları arasında yer alıyor.

Sonbahar yağışlarının sağladığı doluluk, kentin su kaynakları açısından olumlu bir tablo sunarken yetkililer su yönetimi ve izleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Havadan elde edilen görüntüler, barajın mevcut durumuna dair görsel kayıt sağlayarak yerel yönetimler ve halk için referans oluşturuyor.

KARS’IN SU DEPOSU BAYBURT BARAJI SONBAHAR YAĞMURLARIYLA YÜZDE 80 DOLDU(IŞIK ÇAPANOĞLU/KARS-İHA)