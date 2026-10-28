Dolar 49,8173 +0,07%
Euro 55,4046 +0,07%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.480,81 -0,69%
EUR/USD 1,1122 -0,08%
Brent Petrol 110,87 +1,33%
--°

Kış öncesi can suyu: Bayburt Barajı sonbahar yağışlarıyla yüzde 80 doluluğa ulaştı

Sonbahar yağışları Bayburt Barajı'nın su seviyesini artırdı; Selim'deki barajın doluluk oranı yüzde 80'e çıktı ve baraj havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:04

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 08:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kış öncesi can suyu: Bayburt Barajı sonbahar yağışlarıyla yüzde 80 doluluğa ulaştı

Bayburt Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kars'ın içme suyu ihtiyacında kritik rol oynayan Bayburt Barajı, sonbahar yağışlarının etkisiyle yeniden doldu. Selim ilçesi sınırlarında, deniz seviyesinden yaklaşık bin 900 metre yükseklikte bulunan barajın doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki göl, yükselen su seviyesiyle birlikte çevresindeki doğal dokuyla dikkat çeken görüntüler verdi.

sonbahar yağışlarının etkisi:

Bölgede mevsimsel yağışların artması, yüksek rakımlı su havzalarında rezervlerin hızlı şekilde dolmasına neden oldu. Bayburt Barajı'ndaki bu yükseliş, kentin içme suyu stoklarına doğrudan katkı sağlarken önümüzdeki süreçte su yönetimi ve dağıtım planlarına nefes aldırdı. Uzmanların sıklıkla vurguladığı gibi, yüksek kesimlerdeki yağışlar bölgesel su kaynaklarının sürdürülebilirliği için belirleyici oluyor.

havadan görüntüler ve bölgesel önem:

Baraj gölü ve çevresindeki doğal alanlar, sonbaharın renkleriyle birleşerek havadan kaydedildi. Bu görüntüler, hem su seviyesindeki artışı belgeledi hem de bölgenin peyzaj değerini ortaya koydu. Bayburt Barajı, hem Kars'ın su ihtiyacını karşılayan altyapı hem de doğal güzellikleriyle bölgenin öne çıkan noktaları arasında yer alıyor.

Sonbahar yağışlarının sağladığı doluluk, kentin su kaynakları açısından olumlu bir tablo sunarken yetkililer su yönetimi ve izleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Havadan elde edilen görüntüler, barajın mevcut durumuna dair görsel kayıt sağlayarak yerel yönetimler ve halk için referans oluşturuyor.

KARS’IN SU DEPOSU BAYBURT BARAJI SONBAHAR YAĞMURLARIYLA YÜZDE 80 DOLDU(IŞIK...

KARS’IN SU DEPOSU BAYBURT BARAJI SONBAHAR YAĞMURLARIYLA YÜZDE 80 DOLDU(IŞIK ÇAPANOĞLU/KARS-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya sahilinde 50 yıllık altyapı hedefiyle kapsamlı yenileme başlıyor
images

Fethiye'de sağanak yerleşimi ve tarımı olumsuz etkiledi
images

Çorum'da ibadethaneler için kapsamlı temizlik seferberliği
images

Sis gece trafiğini sekteye uğrattı, görüş 30 metreye kadar düştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hatay'da kör noktada kalan motosiklet sürücüsünün ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Gevaş'ta otobüs kontrolünde çantadan çıkan uyuşturucu operasyonu

Pyrgos'ta Erzincan rüzgârı: milli çiftler kategorisinde zafer

Vatandaş odaklı dönüşüm: Aydoğdu halkla ilişkiler bürolarını yerinde denetledi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı