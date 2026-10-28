ataşehir'de TEM otoyolunda seyir halindeki hafif ticari araç yandı, trafik etkilendi

Ataşehir'de TEM otoyolunda araç yangını kontrol altına alındı

Ataşehir'de sabah saatlerinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, 06.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gerçekleşti ve kısa sürede bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

olayın seyri:

Sürücünün ve yolcuların bulunduğu araçta çıkan alevler, çevredeki diğer araç sürücüleri tarafından fark edilip yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

müdahale, hasar ve trafik etkisi:

Müdahaleler sonucunda sürücü ve yolcularda yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı bildirildi; araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğunluk oluştu ve trafik bir süre etkilendi. Olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç yandı